«Уже более года пандемия COVID-19 бушует по всему миру, в том числе и в нашей стране. С первого дня пандемии государство борется с этой инфекцией, мобилизуя все свои ресурсы. С сожалением хочу отметить, что до сих пор не было получено эффективного лекарственного средства против вируса». Об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

По его словам, в такой ситуации важным методом борьбы с пандемией является его профилактика.

«Если в первые месяцы это ограничивалось лишь соблюдением различных правил гигиены и карантинных мер, то сейчас вводятся вакцины, которые являются более эффективным и надежным средством спасения людей. Хочу напомнить, что именно вакцинация победила природную оспу, которая в свое время стала причиной массовой гибели людей», – цитирует его АПА.

Эйвазов отметил, что цель проводимой в стране вакцинации – удержать распространение инфекции, добиться значительного снижения заболеваемости и минимизировать смертность.

«Однако есть те, кто пытается навести тень на эти меры государства. В последние дни в соцсетях распространяют слухи о том, что прошедшие вакцинацию люди испытывают осложнения – паралич, некоторые умирают. Все эти слова не соответствуют действительности. До сих пор в Минздрав не поступало никакой информации о таких осложнениях у вакцинированных людей. Еще раз доводим до сведения населения, что при возникновении какой-либо сильной реакции после вакцинации они в обязательном порядке должны обратиться в соответствующие медицинские учреждения», — заключил он.

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