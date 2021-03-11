В Азербайджане ведется работа по применению стимулирующих мер в сфере выделения льготных кредитов на приобретение новых транспортных средств, в том числе электромобилей. Об этом говорится в отчете Кабмина за 2020 год, сообщает Trend.

Также осуществляется деятельность по пересмотру налоговых и таможенных пошлин, применяемых при импорте новых автомобилей.

Кроме того, для обеспечения экологической безопасности и безопасности на дорогах ведется работа по освобождению от уплаты всех налогов импорта электромобилей, в том числе импорта гибридных автомобилей от НДС, а также от пошлин за их регистрацию.

Minval.az