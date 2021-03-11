«Я, разумеется, за свой счет восстановлю дом в Шуше выдающегося Бюльбюля. Это дом моего отца».

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, передает АПА.

Он отметил, что это его сыновний и гражданский долг: «И все знают, что уважаемый президент Ильхам Алиев поручил мне это. Естественно, для меня это большая честь. Никаких вопросов тут быть не может, проблем тоже нет», — отметил посол.

Дипломат также сказал, что проект реставрации дома Бюльбюля уже готов: «Как только проект будет утвержден, я начну реставрацию дома отца. Я не нуждаюсь ни в какой помощи. Восстановлю отцовский дом, разумеется, на свои средства».

Minval.az