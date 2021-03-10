Крупнейшая частная нефтяная компании России ЛУКОЙЛ видит риск дефицита предложения нефти и газа на мировом нефтяном рынке в ближайшие пять лет из-за недостатка инвестиций в добывающую отрасль. Об этом совладелец и президент компании Вагит Алекперов заявил на телефонной конференции 10 марта, посвященной финансовой отчетности за 2020 год.

«Уже довольно длительное время наша отрасль испытывает дефицит инвестиций. Ограничение доступа к капиталу в связи с мощной поддержкой финансовым сектором энергетической трансформации приводит к сокращению инвестиционного потенциала отрасли», — сказал Алекперов (цитата по РБК). Банки и инвесторы поддерживают переход на использование альтернативных источников энергии и в ряде случаев отказываются инвестировать в компании с углеродным следом. По словам главы ЛУКОЙЛа, недостаток средств стал особенно очевиден на фоне последствий пандемии коронавируса.

Алекперов предупредил, что недоинвестированность отрасли может привести к ценовой волатильности и негативно повлиять на темп роста мировой экономики. Быстро отказаться от добычи нефти невозможно и рискованно, уверен он.

Minval.az