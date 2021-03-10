В январе-феврале этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 593,404 млн манатов.

Как говорится в сообщении ГТК, это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам снизились на 6,9% — до 158,832 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) — на 12,3% — до 408,553 млн манатов, по дорожному налогу — на 19,1% — до 5,774 млн манатов, по акцизам — возросли на 3,8% — до 20,245 млн манатов.

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