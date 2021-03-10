Доступ Венгрии к «Южному газовому коридору» (ЮГК) станет возможным через интерконнектор (IGB) между Грецией и Болгарией, а также трубопровод между Венгрией и Сербией, строительство которого будет завершено к концу 2021 года.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Венгрия заинтересована в получении газа из Азербайджана по этому маршруту: «Азербайджан работает над тем, чтобы увеличить добычу природного газа, и с середины десятилетия, но, скорее всего, начиная с 2023-2024 годов, будет легче получать газ в больших объемах» (цитата по Report).

Министр добавил, что переговоры между венгерской энергетической компанией MVM и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) ведутся до того, как объемы добычи в Азербайджане будут соответствовать таким закупкам. Он отметил, что для этого венгерская сторона должна завершить строительство недостающего участка трубопровода, по которому будет транспортироваться азербайджанский газ.

Коснувшись меморандума о взаимопонимании между Туркменистаном и Азербайджаном по транспортировке природного газа в Европу, Сиярто отметил, что этот шаг станет большим прорывом для Венгрии: «Потому что по «Южному газовому коридору» Венгрия сможет получать газ не только из Азербайджана, но и из Туркменистана».

Minval.az