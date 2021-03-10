«Ситуация с заражением коронавирусом не внушает оптимизма», сказал инфекционист Васиф Алиев.

По его словам, это было ожидаемо: «Уже не впервые число случаев заражения растет после смягчения карантинного режима. Это наблюдалось и ранее. Ожидается, что это число будет расти, потому что контакты между людьми становятся еще более интенсивными после смягчения. Работают рестораны, общественный транспорт, люди свободно передвигаются. Ношение маски обязательное, но когда вы едите в закрытых помещениях, вы не можете использовать ее. Заражение невозможно предотвратить. Чтобы избежать этого, мы должны соблюдать карантинный режим, он не может длиться долго».

В.Алиев отметил, что инфицирование растет в результате того, что люди ходят в гости друг к другу, тесно контактируют друг с другом: «В этом плане взаимные поездки граждан в дни праздника Новруз могут повлиять на рост инфицирования. Каждый должен стараться отметить праздник дома, воздержаться от тесных контактов с окружающими. Иначе население даст импульс распространению заболевания. Единственный выход заключается в том, чтобы отмечать праздник дома, в кругу семьи».

Инфекционист заявил, что не видит необходимости в принятии каких-либо мер в связи с нынешней ситуацией. По его словам, ситуация находится под контролем:

«Ношение маски, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены — это правила, которые зависят от каждого человека. Их должен придерживаться каждый. Кроме того, политика вакцинации является позитивным шагом. Но пока процесс вакцинации продолжается, когда большая часть населения не вакцинирована, этот риск сохраняется. Государство предпринимает необходимые меры. Мы знаем, что люди старше 50 лет должны быть вакцинированы. Если кто-то еще не вакцинирован, то ближайшее время нужно обратиться в поликлиники и сделать прививку. Мы не должны пренебрегать мерами предосторожности. Мы должны вакцинироваться, избегать контакта с людьми, соблюдать правила», цитирует АПА.

Minval.az