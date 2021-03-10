Управление Государственной дорожной полиции города Баку предупредило водителей.

Как сообщили в Управлении ГДП, в последнее время на столичных дорогах наблюдается интенсивное движение.

«Во время пробок на центральных улицах в часы пик, водители используют звуковые сигналы без необходимости. Это в первую очередь вызывает недовольство у жителей столицы. Наши водители должны знать, что согласно требованиям «Закона о дорожном движении», звуковые сигналы могут использоваться в населенных пунктах только в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

В противном случае это является административным нарушением и водители могут быть оштрафованы по статье 329.3 Кодекса об административных проступках. Еще раз просим водителей не нарушать правила».

Minval.az