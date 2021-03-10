На территории освобожденного от оккупации Зангиланского района Азербайджана при участии сотрудников министерств экологии и природных ресурсов, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Агентства по разминированию высажено свыше 1000 деревьев.

Об этом сказал начальник Службы развития лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Намик Хыдыров.

Он отметил, что на открытых и вырубленных участках земель лесного фонда Зангиланского района с соблюдением карантинных правил были посажены различные деревья, соответствующие местным условиям: «Согласно плану весеннего посева будут проведены лесовосстановительные работы на 200 гектарах земли лесного фонда по территории страны, будут посажены деревья, соответствующие климатическим условиям каждого региона, посеяны семена».

Minval.az