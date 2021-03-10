«Eximbank» открыл кредитную линию на сумму 100 млн. долларов США 7 венгерским компаниям для проведения созидательных работ в Карабахе, сказал во время выступления на азербайджано-венгерской деловой встрече в Баку министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в банке уже принято решение об открытии еще одной кредитной линии.

««Eximbank» уже обеспечивает финансовые возможности, и я верю, что это действительно повысит конкурентоспособность венгерских компаний в Азербайджане».

Minval.az