За эффективную деятельность в Службе безопасности президента Азербайджанской Республики, профессиональное выполнение служебного долга Бейляр Гасан оглу Эюбов награжден орденом «Шараф».

В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

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