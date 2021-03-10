За эффективную деятельность в Службе безопасности президента Азербайджанской Республики, профессиональное выполнение служебного долга Бейляр Гасан оглу Эюбов награжден орденом «Шараф».
В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
За эффективную деятельность в Службе безопасности президента Азербайджанской Республики, профессиональное выполнение служебного долга Бейляр Гасан оглу Эюбов награжден орденом «Шараф».
В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Дата: 2021/03/10 13:55
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
Управление Государственной дорожной полиции города Баку предупредило водителей.
ВС Азербайджана с 15 марта проведут оперативно-тактические учения с привлечением видов войск
На территории освобожденного от оккупации Зангиланского района Азербайджана при участии сотрудников министерств экологии и природных ресурсов, внутренних
В Сумгайыте грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП погиб один человек, отмечает АПА.
«Eximbank» открыл кредитную линию на сумму 100 млн.
Экстрадированный сегодня в Азербайджан из Беларуси Какаван Кавус Зафар оглу участвовал в вооруженном инциденте между криминальными группировками
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Бюджетная турецкая авиакомпания Anadolujet, »дочка» Turkish Airlines, с 19 марта начинает выполнять регулярные рейсы в Азербайджан.
Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана предупреждает об ожидаемых изменениях погодных условий.