Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15%, в Хатаинском районе — 13.1%, в Ясамальском районе — 12.1%, в Сабунчинском районе — 10.8%, в Насиминском районе — 7.8%, в Наримановском районе — 8.2%, в Сураханском районе — 8.2%, в Низаминском районе — 7%, в Гарадагском районе -5.2%, в Хазарском районе — 6.9%, в Сабаильском районе — 5.1%, в Пираллахинском районе — 0.5%.

0,4% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

Число случаев заражения коронавирусом в центральных районах составляет 13,1 %, в Абшеронском районе — 12,9%, Гянджа-Газахском регионе — 8,1%, в Шеки-Загатальском регионе – 3,3 %, Губа-Хачмазском регионе — 3,0%, в Лянкяране — 2,8%, в Горном Ширване — 2,5%, в Верхнем Карабахе — 1,4%, сообщается на сайте koronavirusinfo.az, 0,4% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване — 0,04%.

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