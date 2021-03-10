В Азербайджане проводится инвентаризация жилых домов без документов.

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров о его деятельности за 2020 год.

В документе отмечается, что в целях решения проблемы, связанной со строениями (в основном, жилыми домами), построенными на территории страны без соответствующих правоустанавливающих документов, и земельными участками, на которых они расположены, по поручению главы государства 27 июня 2019 года руководителем Администрации президента был утвержден План мероприятий. В соответствии с Планом мероприятий, предусматривающим поэтапное решение проблемы, созданы местные экспертные комиссии. В состав комиссий входят представители местных органов исполнительной власти, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики, министерств по чрезвычайным ситуациям, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и других структур.

В отчете отмечается, что в настоящее время этими комиссиями в городах и районах проводится инвентаризация строений и земельных участков, на которых они расположены, не имеющих соответствующих правоустанавливающих документов. В то же время рассматривается вопрос о том, попадают ли жилые дома и земельные участки в охраняемые и оползневые зоны и находятся ли они на землях сельскохозяйственного назначения.

В документе отмечается, что в Баку завершены работы по 163 тыс. объектов недвижимости, а в других городах и районах — по 74,6 тыс. из 84 тыс. объектов недвижимости примерно по 2 тыс. населенных пунктов.

Minval.az