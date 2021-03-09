Должен также сказать, что во время войны пресса, все общественные структуры Турции оказали Азербайджану огромную поддержку.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

«Мы очень высоко ценим это. Сегодня в нашем регионе сложилась новая ситуация, новая реальность. Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился. Сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе, в частности, одним из важнейших вопросов является реализация транспортных проектов, открытие Зангезурского коридора. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся и этого»,- сказал президент Ильхам Алиев (цитата по АЗЕРТАДЖ).

Minval.az