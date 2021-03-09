Азербайджан расширил список подакцизных товаров, в него включены все виды курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака.

Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме этого, акцизом теперь облагается гомогенный, жевательный и нюхательный табаки (произведенные в Азербайджане), а также табак и табачные изделия, используемые путем нагрева.

Согласно изменениям, ставка акциза по всем видам курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака, а также для гомогенного, жевательного и нюхательного табака устанавливается в размере 30 манатов за каждый килограмм.

Ставка акциза за табак и табачные изделия, потребляемые путем нагрева, устанавливается в размере 12,9 манатов за каждые 1 тыс. штук.

Изменения также предусматривают повышение ставок акциза на производимые в Азербайджане сигариллы — с 31 маната до 43 манатов за каждую 1 тыс. штук (рост на 38,7%), изготовленные из табака сигареты и их заменители — с 31 маната до 35 манатов за каждую тысячу штук (рост на 12,9%), жидкость для электронных сигарет — с 20 манатов до 100 манатов за каждый литр (рост в 5 раз).

Minval.az