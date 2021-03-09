В результате спутникового мониторинга был подготовлен подробный отчет об освобожденных территориях, их границах, площади и количестве населенных пунктов.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

С целью обеспечения нормальной деятельности государственных органов на освобожденных от оккупации территориях Министерству экологии и природных ресурсов представлены спутниковые снимки с очень высоким разрешением — 11 тыс. кв.км территорий, Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики — 11 тыс. кв.км, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» — 694 кв.км и 1823 кв.км, ОАО «Азерсу» — 4704 кв.м были представлены спутниковые снимки местности с очень высоким разрешением.

В результате спутникового мониторинга был подготовлен подробный отчет об освобожденных территориях, их границах, площади и количестве населенных пунктов.

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