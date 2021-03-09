В Азербайджане выявлено еще 297 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 126 человек вылечились, 3 скончались, информирует Оперштаб при Кабмине.
Шесть пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 297 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 126 человек вылечились, 3 скончались, информирует Оперштаб при Кабмине.
Шесть пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/03/09 16:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
87
Процесс эвакуации из Ирака в Азербайджан граждан нашей страны, начатый в 2017 году по поручению руководства страны,
В Сальянском районе Азербайджана был угнан автомобиль марки Opel, принадлежащий жителю Баку С.Наджафову.
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические меры по обнаружению боеприпасов, оставленных при бегстве потерпевшей сокрушительное
«До XV века на Южном Кавказе не было так называемого армянского фактора.
8 марта мировой Центр движения феминизма запустил акцию, направленную против насилия над женщинами, харрасмента, дискриминации и убийств.
В Азербайджане будет введен новый тарифный механизм в общественном транспорте.
Технопарк İstanbul и Агентство инноваций Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве в области высоких технологий.
10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, в основном без осадков, но утром местами
В Нахчыване задержан еще один экс-министр