«До XV века на Южном Кавказе не было так называемого армянского фактора. 1/3 часть территории нынешнего Эчмиадзина и несколько окрестных сел были куплены в 1431 году армянином Григорием Макулу из иранского города Маку за 540 тысяч серебряных тебризских динаров», сказал ведущий научный сотрудник отдела Деде Горгуда Института фольклора НАНА, доктор философии по филологии, доцент, председатель общества беженцев Азербайджана и общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли в интервью агентству АПА.

По его словам, купил он эти территории у Эмира Рустама во времена правителя Гарагойунлу — Джаханшаха. В 1441 году была куплена оставшаяся часть, в 1443 году армянская духовная кафедра была перенесена сюда из города Сис, расположенного на Средиземноморском побережье Турции: «После этого Эчмиадзинской церковью была проведена арменизация всего Южного Кавказа. Если известна точная дата покупки Эчмиадзина армянами, а «купчая» находится у нас, то о каком армянском факторе можно говорить до этой даты?».

А.Алекперли сказал, что до того времени там была церковь, но она была тюрко-кипчакской: «Скажу один факт, связанный с Эчмиадзином. Основатель григорианства Григорий Просветитель по происхождению туркмен, сын туркмена Анака. Речь идет о том, что христианство на Южном Кавказе — это тюркское христианство. Впоследствии армяне арменизировали его».

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