«В настоящее время главный вопрос, волнующий население, — это решение, которое оперативный штаб примет в связи с приближающимся праздником Новруз». Об этом в ходе заседания парламента во вторник заявил депутат Фазиль Мустафа.

Парламентарий отметил, что после ослабления строгого карантинного режима многие рабочие места в стране были вновь открыты, однако люди опасаются, что снова могут лишиться своего заработка.

«Здесь необходимо применить новый подход – сделать так, чтобы люди сохранили свои рабочие места и предотвратить бедность. Закрывать все рабочие места — плохая традиция. Необходимо следить за эпидемиологической ситуацией. Однако закрывать районные дороги неправильно. Люди могут поехать куда-нибудь, изолироваться и отдохнуть 10 дней. Это также уменьшит загруженность столицы. Было бы лучше, если бы не применялась система разрешений по SMS. Это затрудняет работу полиции. Потому что они могут проверить SMS, но не могут мерить температуру. Если кто-то заражен, то может попросту заразить полицейских», – подчеркнул Мустафа.

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