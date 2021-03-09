«Мультикультурализм, являющийся одним из важнейших инструментов межкультурного и межцивилизационного диалогов, стал образом жизни в нашей стране. Благодаря вниманию, заботе и поддержке президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой за прошедший период были предприняты важные шаги в этом направлении».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Солтан Мамедов, передает АПА.

Депутат отметил, что на оккупированных Арменией территориях в течение почти 30 лет зверски уничтожались религиозные и историко-культурные памятники, были уничтожены уникальные образцы культуры азербайджанского народа.

Депутат отметил, что присутствие в составе азербайджанской делегации, посетившей Ватикан, представителей УМК, общин горских, европейских евреев, христианских католических и православных общин, является проявлением религиозной толерантности в Азербайджане.

На встречах, проведенных в рамках поездки, азербайджанская делегация отметила важность активного участия специалистов из Ватикана в восстановлении историко-культурного наследия на освобожденных территориях нашей страны и пригласила их принять участие в выполнении этой миссии.

Minval.az