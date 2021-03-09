Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Горазиллы Физулинского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Горазиллы Физулинского района.
Дата: 2021/03/09 10:11
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
43
Аппарат омбудсмена выступил с предложением о создании алиментного фонда.
В Губадлы и Джабраиле обнаружены брошенные противником боеприпасы.
«Закрывать все рабочие места – плохая традиция»
Госслужба пожарной охраны МЧС продолжает рейды с целью выявления и устранения искусственных препятствий движения спецтехники.
«Мультикультурализм, являющийся одним из важнейших инструментов межкультурного и межцивилизационного диалогов, стал образом жизни в нашей стране.
Генпрокуратура прокомментировала информацию в связи с арестом бывшего министра внутренних дел Нахчывана
Омбудсмен выступила с предложением внести соответствующие дополнения в статью 79 Трудового кодекса.
В Азербайджане в феврале прошли обследование 9 676 человек, желающих вступить в брак.
В Азербайджане предлагается определить транспортные расходы военнослужащих, место жительства которых находится далеко от места службы.