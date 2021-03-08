Снегопад в Гейгеле создал трудности для движения транспорта.

Об этом заявил сотрудник Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

По его словам, в связи с изменением погодных условий сотрудники Гейгельского райотдела полиции перешли на усиленный режим службы. В связи с этим сотрудники отдела Государственной дорожной полиции РОП принимают меры по обеспечению безопасности движения водителей и пешеходов.

«Жителей Гейгельского района, в частности, проживающих в горных селах, просим по возможности не покидать места проживания, а тех, кто управляет транспортным средством, соблюдать дистанцию, минимальную скорость и другие необходимые меры», — отмечается в сообщении.

Minval.az