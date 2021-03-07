Сегодня во всем мире отмечается 8 Марта – Международный Женский День.

Исторически праздник появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Во многих странах мира 8 Марта отмечается как день трудящихся женщин.

В Азербайджане этот день регулярно начали отмечать с 1917 года.

В 1998 году в Азербайджане создан Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана. Азербайджан представлен в бюро по женщинам Совета Европы, а также является полноправным членом комиссии ООН по делам женщин.

С 1995 года Азербайджан присоединился к Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

8 Марта – Международный Женский День в Азербайджане объявлен нерабочим днем.

Minval.az