Сначала армянский Генштаб проиграл войну Ильхаму Алиеву, теперь — Николу Пашиняну.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az