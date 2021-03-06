Руководители дипломатических корпусов в Азербайджане, военные атташе и журналисты, посетившие освобожденный Губадлинский район, ознакомились с последствиями экологического террора, совершенного армянскими вандалами.

Представитель министерства экологии и природных ресурсов Мохуббат Гурбанов рассказал о вандализме армян в Губадлы. Он отметил, что большие тутовые сады вдоль реки Хакари подверглись экологическому террору. Все деревья были срублены, сожжены.

Были уничтожены такие редкие виды деревьев, как восточный платан и грецкий орех. Баситчайский государственный заповедник, занимающий территорию 107 га, также подвергся экологическому террору. Здесь были устроены несколько пожаров. Районные села разрушены, растительный покров уничтожен, пишет Trend.

Minval.az