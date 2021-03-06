В рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана представители дипломатического корпуса побывали в Лачине.

Дипломаты, посетившие расположенную в Лачине ГЭС «Гюлебирд», были проинформированы о предыдущем состоянии ГЭС. Вице-президент «Азерэнержи» Зияддин Гулиев сообщил, что с начала декабря на ГЭС проводились ремонтные работы, пишет АПА.

Он отметил, что до конца этого года во всем Карабахе на 90 процентов будет обеспечено энергоснабжение.

З.Гулиев добавил, что 20 марта в Шуше завершится строительство цифровой подстанции, благодаря чему будет распределяться энергия в Ханкенди и Лачин.

Вице-президент «Азерэнержи» также сказал, что до конца апреля в Гамышлы и Кяльбаджаре будет завершено строительство подстанции.

Он отметил, что на реках Хекери и Тертер будут построены и восстановлены 27 станций.

Minval.az