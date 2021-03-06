В Азербайджане выявлено еще 353 случаев заражения коронавирусом, 149 человек вылечились, 3 человека скончались, информирует Оперштаб при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 353 случаев заражения коронавирусом, 149 человек вылечились, 3 человека скончались, информирует Оперштаб при Кабинете Министров.
Дата: 2021/03/06 17:04
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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