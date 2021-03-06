Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении азербайджанским женщинам почетных званий.
Согласно документу, за плодотворную деятельность в общественно-культурной жизни Азербайджана, по случаю 8 Марта — Международного дня женщин следующим лицам присваиваются почетные звания:
«Заслуженный работник культуры»
Абдуллаевой Сахибе Аббас гызы
Фирудинбековой Афруз Шукюр гызы
«Заслуженный журналист»
Магеррамли Земфире Исмаил гызы
Расуловой Фирузе Хамдам гызы.
Президент также подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин.
Согласно распоряжению, за эффективную деятельность в общественной жизни Азербайджана, по случаю 8 Марта — Международного женского дня награждаются следующие лица:
орденом «Шохрат»
Бананярлы Саадат Иззат гызы
Джафарова Новелла Джафар гызы
Годжаманлы Салтанат Мамед гызы
орденом «Эмек» 3-й степени
Агаева Зенфира Гусейн гызы
Мамедова Фируза Нураддины гызы
Мирзазаде Рена Рза гызы
медалью «Терегги»
Гусейнова Гюльнара Алхас гызы
Ганбарова Гюльбаниз Рашид гызы
Гулиева Улькяр Гусейн гызы
Мамедова Назакет Гусейнага гызы
Насибова Наджиба Мамед гызы
Велиева Фарида Талыб гызы.