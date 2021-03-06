Победа Азербайджана в Карабахе дала старт новой «логистической революции» — об этом еще раз напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своем выступлении в ходе XIV онлайн Саммита Организации экономического сотрудничества глава государства, напомним, указал: «Азербайджан, Турция и Иран имеют общую позицию по реализации транспортных проектов в регионе. Если Армения будет вести себя нормально, она может выиграть от этого процесса». Как продолжил глава государства, нагорно-карабахский конфликт завершился после славной победы Азербайджана над Арменией, а трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года предусматривает строительство транспортного коридора, который соединит Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой и Турцией. После чего заявил: «Хочу отметить, что новый коридор, который пройдет через историческую территорию Азербайджана — Зангезур — и соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой и Турцией, создаст новые возможности в транспортном секторе. Приглашаем страны-участницы ОЭС воспользоваться Зангезурским коридором».

Президент Азербайджана назвал новый транспортный коридор не «Мегринским», а «Зангезурским», и еще напомнил, что проходить он будет через исторические азербайджанские земли. Более того, еще раньше глава государства дал понять: кроме дороги, проходящей через Мегри, планируется появление и других транспортных путей. Эксперты после недолгого гадания предположили задействование дороги, проходящей из Кельбаджара в Басаркечар, переименованный сегодня в Армении в Варденис.

Открытие прямого и короткого пути из Азербайджана в Турцию позволит значительно сократить расстояние и увеличить объемы грузоперевозок. В сочетании с транспортными коридорами «Север-Юг» и «Восток-Запад», с Шелковым путем и Лазуритовым путем Азербайджан укрепляет свои позиции регионального транспортного хаба; А его партнеры получают новые логистические возможности и преференции. обмен уже Армения может получить свои транзитные «конфетки», получив доступ к коммуникациям, проходящим через территорию Азербайджана и Турции.

Но вместо того, чтобы ухватиться за эту возможность выйти из изоляции, в Армении продолжают по сути торпедировать договоренности.

В самом деле, в Армении любой процесс, при описании которого слова «Зангезур» и «Азербайджан» оказываются в одном предложении, вызывает прямо-таки клиническую истерику. И это не только процесс демаркации границ, когда Азербайджану отходят «приармяненные» во время оккупации земли. Здесь уже понимают, что двухсотлетний тренд, когда Азербайджан терял свои исторические земли, «сломан», теперь наша страна возвращает территории. И вот уже вице-мэр Гориса Ирина Йолян перепуганно возвещает: азербайджанцы ведут инженерные работы! «Пока наши снайперы заняли удобные позиции в Национальном Собрании и направили оружие на народ, противник с сегодняшнего дня приступил с инженерным работам в Воротане. Через какое-то время мы, возможно, увидим, что от Воротана до центра Шурнуха прорыт окоп. Работа ведется по всему периметру», — цитируют ее местные СМИ. Излишне напоминать, что Азербайджан на собственной территории имеет все права для проведения инженерных работ. Другое дело, что столь нервозная реакция Армении на азербайджанские инженерные работы — это как минимум информация к размышлению по поводу планов «военного реванша», где по понятным причинам центральное место отводится расстановке сил на границе. В такой ситуации истерию вызывает даже «транзитное присутствие» Азербайджана в Зангезуре. И на этом фоне ереванские представители как бы участвуют во встречах рабочих групп, посвященных возобновлению транзита, но, вернувшись в Ереван, тут же выступают с заявлениями, что «никаких решений еще не принято», «пока это планы и намерения» и т.д., за чем уже вполне отчетливо читаются попытки сорвать открытие транспортных коридоров.

Неудивительно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на съезде партии «Йени Азербайджан», вновь коснулся темы Зангезурского коридора и предупредил: «Мы готовы к сотрудничеству (с Арменией — Ред.). Сколько раз уже встречались вице-премьеры? Сейчас Армения отказывается сотрудничать. Теперь Армения хочет помешать реализации Зангезурского коридора. Но это им не удастся. Мы будем их принуждать». Что уже поднимает «цену вопроса» для Армении, где свою провокационно-деструктивную политику выводят на новый, и куда более опасный, уровень. В Ереване официальный представитель местного МИДа Анна Нагдалян не устроила очередную истерику у микрофона — здесь открыто декларируют курс на подрыв мирного процесса, очерченного Трехсторонним заявлением от 10 ноября. Сначала эта дамочка на полном серьезе принялись уверять, будто бы никакого коридора заявление от 10 ноября не предусматривает. А затем, распалившись, брякнула: оказывается, «попытка подавить силой право на самоопределение народа «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval,.az) не может создавать основу для урегулирования конфликта. Реализация права народа «Арцаха» на самоопределение и устранение последствий войны являются ключевыми элементами урегулирования». В переводе: в Армении открыто декларируют планы новой оккупации тех азербайджанских территорий, откуда их вышвырнули за 44 дня войны.

А вот тут нужны подробности. Подписав Трехстороннее соглашение, Армения, напомним, не просто взяла на себя и обязательства в сфере открытия коммуникаций между Нахчыванской АР и основной территорией Азербайджана. Она подписала собственную капитуляцию после очевидного военного разгрома. А это значит, что в случае продолжения неконструктивной политики Ереван не просто рискует «пролететь» и остаться в транспортной изоляции уже во второй раз. Пытаться отказаться выполнять условия капитуляции —это самый верный шаг к новому удару «Железного кулака».

И в этом случае ереванским «стратегам» останется обижаться только на самих себя.

Нурани

Minval.az