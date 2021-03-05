Сегодня годовщина смерти Мамед Эмина Расулзаде. Основатель первой демократической республики на Востоке — АДР, М.Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в Анкаре.

Будущий лидер Азербайджанского национального движения родился в селе Новханы в семье священнослужителя. Его отец, ахунд Гаджи Алекпер оглу, несмотря на свой сан, отдал своего сына в светскую школу. Мамед Эмин учился во второй «Русско-мусульманской школе», а позже продолжил свою учебу в Бакинском техническом училище, причем на русском языке.

В 1902 году 18-летний Мамед Эмин создает среди учащихся «Организацию мусульманской молодежи Мусават». В 1903 году появляется его первая статья о чистоте родного языка в газете «Шарги-Рус» («Русский Восток») — единственной в России газете, издававшейся на азербайджанском языке.

В 1904 году он вместе с Миргасаном Мовсумовым и Мамед Гасаном Гаджинским основал мусульманскую социал-демократическую организацию «Гуммет», бывшую автономной частью РСДРП. Был главным редактором партийных газет «Гуммет», «Текямул», «Йолдаш». Также писал статьи для непартийных газет «Иршад» и «Терегги», издаваемых Ахмед-беком Агаевым. Во время революции 1905 года Расулзаде активно сотрудничал с кавказскими большевиками — Сталиным, Наримановым, Азизбековым. Находился под наблюдением полиции в связи со своей революционной деятельностью.

Расулзаде, помимо политических работ, писал стихи и пьесы. В 1908 году была поставлена его пьеса «Гаранлыгда ишыглар» («Огни во тьме»), завершена работа над другой пьесой — «Неожиданная беда».

В 1909 году выехал в Персию, где участвовал в революционных событиях, был одним из создателей Демократической партии. Был редактором партийной газеты «Ирани-Ноу» (Новый Иран). В 1911 году после подавления иранской революции был вынужден уехать в Турцию. Сотрудничал с журналом «Турк урду».

В 1913 году после объявления амнистии по случаю 300-летия династии Романовых, вернулся в Баку. Оставил свою старую партию Гуммет и стал создателем новой партии «Мусават» («Равенство»), которая сочетала пантюркистские, панисламистские и социалистические идеи. С 1915 года возглавлял издание газеты «Ачыг Сёз» («Ясное Слово») — фактически орган партии «Мусават»; выступал за войну до победного конца, за расширение прав и свобод азербайджанского народа.

После Февральской революции 1917 года участвовал в работе Кавказского мусульманского съезда проходившего в апреле в Баку и первого Всероссийского мусульманского съезда, прошедшего в мае 1917 в Москве. По предложению Расулзаде было принято постановление о необходимости федеративного устройства России.

После объединения партии «Мусават» с Тюркской партией федералистов в июне 1917 на 1-м съезде «Тюркской демократической партии „Мусават“» (26 — 31 октября, Баку) избран председателем ЦК. В принятой съездом программе говорилось, что формой государственного устройства России должна быть федеративная демократическая республика, основанная на принципах национально-территориальной автономии.

Возглавил Азербайджанский национальный совет, объявивший о создании Азербайджанской Демократической Республики просуществовавшей с 1918 по 1920 год. Расулзаде является основателем Бакинского Государственного Университета (БГУ).

В 1922 году эмигрировал из СССР, выехав через Финляндию в Турцию. Издавал газету «Ени Гафгазия» («Новый Кавказ»).

В 1952-м году Расулзаде издает журнал «Азербайджан», поддерживая «холодную войну»,объявленную в те годы в отношении СССР, критикует советский, коммунистический режим на радиоволнах «Голос Америки» и «Азадлыг».

Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в Анкаре (Турция). Похоронен на кладбище «Эсри».

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