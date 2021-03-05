Совет директоров «Лукойла» включил кандидатуру действующего президента компании Вагита Алекперова для нового избрания на эту должность. Кроме того, совет предложил кандидатуры в новый состав совета директоров, говорится в сообщении компании, сообщает ТАСС.

Из 11 предложенных к выбору кандидатов 10 являются действующими, отмечается в сообщении. Новой кандидатурой стал академик РАН, д.э.н., профессор, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель председателя Научного совета РАН по проблемам климата Земли Борис Порфирьев. В компании его называют «признанным экспертом по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф, а также экономики климатических изменений».

В числе действующих кандидатов, помимо Алекперова, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, член АРДС, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент TTG Global LLC Тоби Гати, председатель совета директоров компании, до 2020 года занимавший должность первого исполнительного вице-президента (разведка и добыча) Равиль Маганов, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению Роджер Маннингс, президент ООО «Матрикс Эдвайзорс», член совета директоров «Роснано» Павел Теплухин, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, член совета директоров, ранее занимавшая должность вице-президента, главного бухгалтера Любовь Хоба, член совета директоров «Автотор холдинг», председатель ревизионной комиссии «МСП банк» Сергей Шаталов, член наблюдательного совета RWE AG Вольфанг Шюссель.

Также принято решение о досрочном прекращении полномочий члена правления Дениса Долгова и утвержден состав правления в количестве 13 человек.

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