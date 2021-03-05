Ноябрь 1992 года фактически открыл путь новому этапу в жизни нашей молодой страны. Не прошло и года после этого — в октябре 1993 Гейдар Алиев года при поддержке абсолютного большинства народа был избран на пост Президента, и уже начался процесс выхода нашей страны из кризиса.

Об этом на VII съезде ПЕА сказал президент Ильхам Алиев.

«Мы должны хорошо знать эту историю. А те, кто не пережил эту историю, должны ее изучать. Я уже говорил, что в наших учебниках должна быть представлена обширная информация об этой истории. Живые свидетели этой истории должны делиться своими воспоминаниями, чтобы она жила вечно. История нашей независимости началась именно с этого, а не с октября 1991 года. Хотя 18 октября 1991 года мы отмечаем как День независимости. Но каждый должен знать, что эти процессы не зависели от нас. Азербайджан даже опоздал. Многие бывшие союзные республики уже провозгласили независимость. Советский Союз, можно сказать, разваливался. Уже шли процессы распада. Чего ждали до 18 октября? Нельзя было провозгласить независимость раньше? Конечно, можно было. Поэтому подлинная история нашей независимости связана с именем великого лидера Гейдара Алиева, потому что до этого независимость была только на словах, фактически же ее не было. Мог Азербайджан проводить независимую политику? Нет! Мог защищать свои границы? Нет! Мог говорить свое слово на международной арене? Нет! Что же это за независимость?

Конечно, правильно проанализировав тот период, мы застрахуем себя от тех или иных рисков и в будущем. Молодое поколение, не знающее того периода и не жившее в то время, должно знать, какой ценой мы смогли сохранить независимость, кому мы обязаны. Если бы Гейдар Алиев в то время не пришел к власти, то Азербайджан сегодня, может быть, жил как марионеточное государство при ком-то, как полуколония», — заявил президент, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Мы должны знать эту историю, знаем и впредь будем строить свою деятельность на этой прочной основе, так же, как строили до сих пор. 1993-2003 годы были решающими годами. Были заложены основы государственности. Дана политическая оценка трагедии 20 Января. Почему тандем Народный фронт-Мусават не дал политической оценки трагедии 20 Января? У них был целый год. Почему? Потому что их руки тоже были в крови азербайджанского народа. Они тоже хотели скрыть трагедию 20 Января. Только Гейдар Алиев дал трагедии 20 Января политическую оценку. Лишь при Гейдаре Алиеве была принята Конституция. Именно по его указанию и им была отменена цензура, введенная тандемом Народный фронт-Мусават. Начались политические реформы, появилась многопартийная система. Мы вышли из международной изоляции. Азербайджан уже стали воспринимать как уважаемую и заслуживающую уважения страну. В нашу страну были привлечены крупные инвестиции. Был дан старт строительству армии. У нас не было регулярной армии. Были предприняты важные шаги по подготовке кадров. Кадров, которые и сегодня вносят свой вклад в различных сферах жизни нашей страны.

Естественно, в 2003 году народ проголосовал за политику Гейдара Алиева, оказал мне доверие. Потому что я сказал, что если народ окажет мне доверие, то я останусь верным политике великого лидера. Это был один из основных факторов. Жизнь показала, что в последние 17 лет мы действительно добились исторических успехов. Для того, чтобы охарактеризовать данный период, потребуется много времени. Все налицо. Уверен, что наши историки, политологи, ученые правильно отразят в статьях, книгах, учебниках и этот период. Потому что это был новый период для нашей молодой страны. Основанный на предыдущем периоде, на прочной основе, но новый период. И это естественно, потому что у каждого периода свои требования. Мы не можем жить в XXI веке с требованиями 1990-х годов. Даже сегодня, после войны начинается новый период. Мы должны отставить в сторону все успехи, достигнутые в прежние времена. Да, это создало нам фундамент, базу, позволило нам достичь основной цели. Но если мы постоянно будем говорить о том периоде, не думать о будущем, то что получится. Мы должны думать о будущем. Мы должны опережать время. Я говорил, что сегодня нашим основным соперником в восстановлении Карабаха является время. Надо спланировать будущее страны так, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие, чтобы независимость стала вечной, чтобы росла мощь нашей страны, увеличились наши возможности влияния и чтобы азербайджанский народ постоянно жил на земле своих предков в условиях безопасности», — отметил глава государства.

Minval.az