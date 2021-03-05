Депутат законодательного собрания Владимирской области, политолог и журналист Максим Шевченко в очередной раз в ходе дебатов заявил о том, что Карабах – это Азербайджан.
Подробности – в видео ниже.
Депутат законодательного собрания Владимирской области, политолог и журналист Максим Шевченко в очередной раз в ходе дебатов заявил о том, что Карабах – это Азербайджан.
Подробности – в видео ниже.
Дата: 2021/03/05 19:54
Раздел: Азербайджан, Мнения
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