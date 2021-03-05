Проекты Фонда Гейдара Алиева, направленные на сохранение исторического, культурного и религиозного наследия, не ограничиваются в пределах Азербайджана. Уже более десяти лет при поддержке Фонда в Ватикане восстанавливаются религиозные памятники, имеющие важное историческое значение. По инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Ватикане началась реализация очередного этапа сотрудничества в этом направлении.

В связи с этим делегация, в которую вошли представители Фонда Гейдара Алиева и религиозных общин Азербайджана, побывала в Ватикане, передает АзерТАдж.

В ходе визита между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим Советом Святого престола было подписано новое соглашение о сотрудничестве по восстановлению катакомб Святой Комодилии.

Minval.az