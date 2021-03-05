В связи с недавним ростом числа случаев коронавирусной инфекции в Азербайджане ожидается повторное введение некоторых ограничений в рамках специального карантинного режима.

По данным сайта Pravda.az, оперативный штаб при Кабинете министров примет решение в ближайшие дни.

Брифинг Оперштаба назначен на 13 марта. О новых решениях будет объявлено на брифинге.

Согласно сообщению, ограничения могут распространяться на нерабочие дни 20-28 марта. Таким образом, в те дни планируется полностью приостановить общественный транспорт в городах и регионах, где вирус широко распространен, в том числе в Баку.

Minval.az