«Армения должна задуматься о своем будущем и новых возможностях, появляющихся в регионе».

Об этом заявили старший научный сотрудник «Научного фонда Карнеги», эксперт по региону Южного Кавказа Томас де Ваал в ходе онлайн-консультаций армянской организации Futures Studio.

По его словам, одной из возможностей для Армении является нормализация отношений с Турцией.

Отвечая на вопрос об установлении мира между Арменией и Азербайджаном, эксперт сказал, что для этого необходимо вести работу среди общественности обеих стран: «Среди будущих целей можно определить нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, торгово-экономические связи и контакты между людьми» (цитата по Report).

Т.Ваал отметил, что у армянского общества есть шанс достаточно быстро измениться, так как это небольшая страна, и легче трансформировать жизнь трех миллионов человек.

Он добавил, что после войны позиция Азербайджана еще больше укрепилась, а Армении – очень ослабла.

Minval.az