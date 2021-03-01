Армения не способна выиграть новую войну против Азербайджана, если реваншисты попытаются возобновить боевые действия, однако у нее могут быть планы по втягиванию в армяно-азербайджанскую конфронтацию России на своей стороне — об этом сегодня рассказал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

Прежде всего он обратил внимание на то, что реваншистские обещания оппозиционеров в Армении о повторной оккупации территорий Азербайджана являются не более чем популизмом, поскольку Ереван не в состоянии воевать с Баку. «Возобновить войну, конечно, ненадолго Армения может, но выиграть у нее нет никакой возможности. Эти заявления озвучиваются только в рамках борьбы против Никола Пашиняна, а так все прекрасно понимают, что война проиграна окончательно, и ничего уже не сделаешь. Однако для противостояния с правящим режимом такие обещания реванша годятся, и потому раздаются», — сказал эксперт, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Вооруженные сепаратисты и остатки сил ВС Армении в зоне ответственности российских миротворцев также воевать с Азербайджаном не могут, при этом представляют собой угрозу. «В этом регионе осталось большое количество вооружений. Снабжения у них сейчас нет, но запасы оружия все равно достаточно серьезные. Воевать с азербайджанской армией они не в состоянии, но могут проводить диверсии, как они это делали в конце прошло года, когда нападали на азербайджанских военных и гражданских лиц. Однако такие диверсии, после которых они прячутся за спины российских миротворцев, ничем хорошим не закончатся», — подчеркнул Павел Фельгенгауэр.

Без снабжения вооруженный сепаратизм в Карабахе существовать долго не сможет. «Они подобны, как принято говорить на Западе, срезанным цветам. Черчилль так назвал итальянскую группировку в Эфиопии после того, как Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии: они там изолированы, и им придет конец, как срезанные цветы, они могут некоторое время просуществовать, но в конце концов завянут. Военного снабжения у них нет, через Лачинской коридор что-то можно пытаться провозить исключительно контрабандой, а значит, у них нет возможности серьезного перевооружения. А без этого у вооруженной армянской группировки, оставшейся в Карабахе, нет шансов», — сообщил он.

«Азербайджану сейчас занят в первую очередь строительством дорог, возвращением населения, разминированием, прокладкой инфраструктуры на своих территориях, и стоит ожидать, что пока тему разоружения этой группировки он форсировать не будет. Рано или поздно эта тема обязательно будет поднята, чтобы российские миротворцы в зоне их ответственности провели разоружение, а также вывели оттуда всех, кто не имеет права там находиться, то есть тех, у кого нет советской прописки в АзССР или родственников, прописанных там до 1991 года. Но пока этот вопрос не форсируется», — отметил Павел Фельгенгауэр.

«В итоге, необходимо признать, что Армения может устраивать какие-либо провокации и конфликты, но победить либо добиться серьезного перевеса на поле боя она не может. Возможно, будут предприниматься попытки втянуть Россию на своей стороне, однако Россия совершенно не хочет втягиваться из-за Армении в прямую конфронтацию с Азербайджаном и Турцией», — заключил военный обозреватель.

Minval.az