В этом году программа жилищного обеспечения семей шехидов и инвалидов войны расширится в сравнении с 2018 годом почти впятеро, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Так, согласно сообщению, если в 2018 году лицам из этой категории были предоставлены 625 квартир и частных домов, в 2019 году это были уже 934 квартиры и частных дома. В 2020 году были предоставлены 1572 квартиры и частных дома, т.е. почти на 70% больше, чем в 2019 году.

В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено до 3 тысяч квартир и частных домов.

Всего до настоящего времени лицам из этой категории было предоставлено до 9200 квартир и частных домов.

Minval.az