Состоялось открытие созданного впервые в мире в Баку корабля-музея «Сураханы».

В церемонии открытия приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az