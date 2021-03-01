Состоялось открытие созданного впервые в мире в Баку корабля-музея «Сураханы».
В церемонии открытия приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Состоялось открытие созданного впервые в мире в Баку корабля-музея «Сураханы».
В церемонии открытия приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/03/01 13:29
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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