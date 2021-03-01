В ближайшие месяцы будет оказана помощь азербайджанским предпринимателям для решения их проблем в связи с экспортом фруктов и овощей на российский рынок, сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам работы Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) в 2020 году, пишет АПА.

По его словам, в частности, планируется выйти на европейский рынок, и для этого важно, чтобы местные предприниматели были более конкурентоспособны на данном рынке: «При выборе рынка они должны так представить свою продукцию, чтобы могли выдержать конкуренцию. Государство окажет финансовую поддержку, применит поощрительные механизмы. Этот вопрос всерьез обсуждается в ходе встреч с предпринимателями, им даются соответствующие рекомендации».

Minval.az