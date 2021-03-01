Пророссийски настроенные силы в Армении продемонстрировали возможности своего влияния на армянские силовые структуры, считает экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя Minval.az последние события в Армении, столкнувшейся с реальной угрозой начала гражданской войны.

«Премьер – министр Армении Никол Пашинян при всем том, что мы его иногда недооценивали, по совету западных спонсоров, выдвинул свой главный аргумент: пошел во главе своих сторонников, собрав их на площади. И сторонников Пашиняна было больше, чем сторонников т.н. военной хунты», – заметил дипломат.

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что Пашинян намерен использовать общественное мнение, которое до сих пор остается на его стороне.

«Мы, прогнозируя сложившую ситуацию в Армении, должны понять одну простую вещь: прозападный выбор Армении – не изобретение Пашиняна. Это историческая необходимость, созданная армянской общественностью, и от России они не могут получить всю необходимую помощь и технологии, которые помогли бы им сохранить государственность. Это общественный, цивилизованный выбор в пользу Запада. А Пашинян просто реализует этот план. И он будет пользоваться поддержкой людей. Да, его могут убить, это все понятно. Но что делать с этой дилеммой? От России Армения уже ничего не получит, также, как не получила помощи во время недавних военных действий.

Ереван больше не получит необходимых технологий, инвестиций, а депопуляция Армении будет продолжаться. И остановить это может только Запад. А условия Запада простые – отдалить Армению от России», — пояснил Зульфугаров.

Как считает эксперт, премьер Армении будет до последнего удерживать власть и пользоваться поддержкой среди населения своей страны. Что касается придерживания со стороны Армении трехсторонних соглашений по Карабаху, то, по словам нашего собеседника, эти соглашения являются частью сценария, реализуемого Пашиняном.

«Он прекрасно понимал, что Ереван удерживает в российской орбите только карабахская тематика. Освободившись от этой тематики, шаг за шагом он создает условия для того, чтобы Армения перестала идти в русле такой политики. И по этой причине выполнение данного соглашения

будет продолжено в любом случае, независимо от того останется он или же России удастся привести к власти своего какого-либо ставленника, так как другого варианта сегодня больше нет. А проект «Миацум» полностью провален.

Кстати говоря, в армянских соцсетях не исключают того факта, что если Пашинян удержится у власти, то после этого следует ожидать вывода российской военной базы с территории страны», – отметил Зульфугаров.

Насколько вероятно то, что Пашиняну удастся выдавить российскую базу с территории Армении?

Отвечая на данный вопрос, политолог сказал следующее: «Подобное развитие событий более чем вероятно. И вывод российских военных станет логическим концом этой политики. Так как если российская база не обеспечивает интересов, преследуемых Ереваном, то для чего она тогда нужна? Ведь понятно, что если у Армении не будет территориальных притязаний к Азербайджану, то и угроз со стороны нас не последует. То же самое касается Турции и Грузии. Поэтому в данном случае после Карабаха наличие российской военной базы на территории Армении – это нонсенс. И с точки зрения политики она никому не нужна. Кроме того, вполне возможно, что в ближайшие два года российские военные будут выдворены с территории Армении».

Говоря об основных причинах политического кризиса, возникшего в Армении, Зульфугаров напомнил, что прошло несколько недель с момента активизации пророссийски настроенной оппозиции, которую в Азербайджане принято называть «карабахским кланом». И у этого клана много возможностей и масса сторонников в силовых структурах Армении.

«Потому в ходе дискуссий, продолжавшихся до сих пор в армянском обществе, на тему «кто виноват» и «почему Ереван проиграл войну», выявился факт, спровоцировавший экс-президента Армении Сержа Саргсяна задаться вопросом: почему Армения не использовала в войне ОТРК «Искандер».

Далее, основой армяно-российских отношений является поддержка, которую Еревану оказывал Кремль на протяжении всего армяно-азербайджанского конфликта. И, в первую очередь, в сфере обороны. Это был стержень взаимоотношений между Ереваном и Москвой. Все остальные параметры происходили вокруг него. Существовала негласная договоренность, согласно которой Армении обеспечивалась безопасность, и даже поддержка в вопросе оккупации территорий и проведении политики оккупации в отношении Азербайджана.

Также немаловажным компонентом являлся вопрос вооружения Армении. Но все дело в том, что никогда «патрон» и его «подчиненный» не бывают искренними друг с другом. Поэтому Россия старалась не передавать Армении то вооружение, которое помогло бы Еревану стать самостоятельным в вопросе обеспечения собственной обороны», – говорит наш собеседник.

Зульфугаров в качестве примера напомнил о том, что у Армении никогда не было боевой авиации, и все ее попытки ее создания упирались в противодействие.

«Помимо этого, всем известно о том, что штурмовые самолеты, которые находились на вооружении Армении, были списанными самолетами, приобретенными Ереваном у Словакии. А самолетов российского производства у Армении не было. В основном, это были самолеты, произведенные в бытность существования СССР.

Среди всех этих вооружений единственное, что реально выделялось на фоне всего остального — ракетная система Р-17 «Эльбрус», переданная Армении в период правления Бориса Ельцина.

Это очень старый ракетный комплекс, находящийся на вооружении многих армий мира. Он является копией ракетной технологии, модель которой СССР позаимствовал у гитлеровской Германии (ракеты ФАУ-1, ФАУ-2). В свое время, это был хороший комплекс для нанесения оперативно-тактических ударов ядерным оружием. С обычным взрывчатым компонентом этот комплекс немного не точен, хотя может нести почти 700 кг взрывчатого вещества. Этот комплекс слегка устарел, так как был создан в середине 50-х годов прошлого столетия. 20 установок Р-17 «Эльбрус» были переданы Армении Россией.

Отмечу, что это были не просто устаревшие, а, если быть точнее — списанные комплексы. К тому же, ракеты Р-17 «Эльбрус» жидко-топливные, требующие весьма тщательного ухода. Для приведения их в действие и нанесения последующего точного удара у армян не было соответствующей технологии. К примеру, чтобы определить насколько правильно летят эти ракеты, в комплекте с Р-17 «Эльбрус» шла метеостанция, определяющая давление, направление и скорость ветра и так далее. По сути, этот комплекс является начальной стадией ракетного вооружения», — отметил экс-глава МИДа, отметив, что после кризиса, возникшего в Армении в результате апрельских боев 2016 года, появилась информация о передаче Еревану ОТРК «Искандер».

«Еще тогда высказывались сомнения по поводу того что, этот шаг противоречит интересам России. Да и зачем России нужно было передавать Еревану вооружение, которое обеспечит самодостаточность Армении в сфере обороны?

Но данный шаг был ничем иным, как обычной имитацией, и данный «комплекс» поступил на вооружение российской военной базы в Армении. А для того, чтобы создать видимость для общественности страны военного сотрудничества, ОТРК «Искандер» был продемонстрирован на военном параде в Ереване.

Однако именно эта имитация породила сегодня кризис в Армении, так как на гребень волны поднялись вполне логичные вопросы: если данные комплексы были на вооружении Армении, тогда почему их не применили в ходе 44 –дневной войны? И ответы на эти вопросы одни: «Искандеры» не были применены всего лишь по одной причине – российская армия никогда не передавала управление этими комплексами Армении. И потому их использование Ереваном оказалось невозможным. Поэтому все политические игроки, в том числе и экс-президенты Армении, всегда понимали, что все это вооружение – липовое, и помощь стране не будет оказана в случае военных действий с Азербайджаном, тем более на ее же территории. Да, они все это прекрасно понимали, но имидж для необходимости военных взаимоотношений с Россией тем не менее, поддерживали. Тем более что имидж этот, согласно их логике, «создавал определенный элемент устрашения для Азербайджана», мол, придется воевать не с Арменией, а с Россией. Однако последние события показали, что это не так. К тому же, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что боевые действия ведутся на территории Азербайджана, и потому Россия и ОДКБ не намерены вмешиваться в конфликт. Сейчас, когда в Армении происходит широкая политическая дискуссия в вопросе «куда идти?» и «с кем поддерживать отношения», поскольку «Москва не помогла нам» и «нужно переориентироваться на Запад», данный кризис получил «искандеровское» звучание», — отметил Т.Зульфугаров.

По мнению нашего собеседника, участвующие в разговорах, касающихся ОТРК «Искандер», близки к тому, чтобы сказать правду.

«И Роберт Кочарян, и Серж Саргсян прекрасно знали, что эти ракетные комплексы не предназначены для реального использования, хотя формально они были включены в состав совместной армяно-российской группировки, созданной после апрельской войны 2016 года. А если быть точнее, эти системы не были переданы армянам. И поэтому Ереван был вынужден использовать против Азербайджана устаревшие ракеты системы «Скат» и «Эльбрус»», – отметил бывший глава МИДа.

По его мнению, де-факто премьер Пашинян шантажирует своих политических оппонентов и даже Россию, вынуждая их сказать правду о том, что на самом деле Москва не передавала и даже не собиралась передать Еревану современные ракетные технологии. Кроме того, как считает Зульфугаров, Пашинян не желает, чтобы вся вина за поражение в войне была полностью возложена на него, и потому он близок к тому, чтобы раскрыть всю правду народу.

«Я лично, ожидал, что он расскажет все еще на площади. Но опять состоялся телефонный разговор Пашиняна с Путиным. И мы видим, что до сих пор главная тема армяно-российских отношений пока держится в секрете. Но и этот секрет долго не проживет, так как рано или поздно кто-то из соратников Пашиняна, или же он сам, скажет, что отношения между Москвой и Ереваном вовсе не такие, как это представлялось на протяжении долгих лет. И я считаю, что этот скандал не последний – следующим на повестке дня будет стоять вопрос о 4-х российских Су-30СМ без ракет», – подчеркнул Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

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