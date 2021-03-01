Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию участников войны – тяжелораненых Агашева Гулу Ровшан оглу, Тагиева Нурлана Алиага оглу, Гашимова Гисмета Разим оглу, Гасанова Бахдияра Дильгам оглу, Намазова Габиба Айдын оглу, Керимова Рояла Шахадет оглу, Ханалиева Эльшана Чингиз оглу, Алиева Али Тофик оглу, Ахмедова Хайяма Хидаят оглу, Мамедова Шамси Латиф оглу.

Как сообщили АПА в Фонде, учитывая врачебное заключение, процесс обследования, лечения и реабилитации ветеранов будет продолжен в Турции. Фонд «YAŞAT» будет контролировать лечение ветеранов до полного его завершения. Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за границу на основании врачебного заключения.

До сегодняшнего дня Фонд отправил на лечение в Турцию 23 участника войны.

Напомним, обратится в Фонд «YAŞAT» и ознакомиться с деятельностью Фонда можно на портале yashat.gov.az.

Ссылка для ознакомления с отчетностью фонда: https://yashat.gov.az/report/tableau

Также в Фонде функционирует «колл-центр» 8110.

Minval.az