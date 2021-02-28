В журнале General de Europe опубликована статья доктора политических наук и исследователя Ближнего Востока Себастьяна Буссуа с заголовком «Восстановление Карабаха и развитие отношений между соседними странами — географический вызов».

В статье говорится, что война на Южном Кавказе уже закончилась, но у Азербайджана имеются множество обязательств. Страна должна приложить все усилия для нормализации отношений с Арменией, а также восстановления Карабаха и возвращения на родину сотен тысяч вынужденных переселенцев. Но ситуация достаточно сложная, так как армяне за 27 лет не только не освоили оккупированные территории, но и разрушили всю существовавшую инфраструктуру. Теперь Азербайджану предстоит проделать гигантскую работу, в первую очередь по разминированию территорий. Это также уникальная возможность для страны превратить мультикультуральный регион в туристическую и заповедную зону, отмечает «Репорт».

В материале подчеркивается, что мир в регионе сохраняется благодаря трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией. Однако предстоит большая работа, чтобы условия трехстороннего заявления не остались на бумаге, а были полностью выполнены.

Азербайджан призывает к нормализации отношений между двумя народами, что обусловлено ее культурным и этническим разнообразием.

Автор также упоминает о важности создания связи между Карабахом и Нахчываном. Он отметил, что целью коридора, который возьмет начало на юго-западе страны, в городе Зангилане, впервые за десятилетия соединит Азербайджан и Нахчыванскую Автономную Республику в обход Ирана, должно стать обеспечение регионального развития. Этот коридор в качестве ответвления китайского Шелкового пути также является отличной экономической возможностью для Армении, которая нуждается в нем больше всех. Потому что это региональное экономическое сотрудничество повысит интерес европейцев к региону, и они окажут помощь погруженной в нищету Армении. В любом случае, устойчивый мир между двумя странами больше зависит от экономики. Поэтому совпадение экономических интересов крайне важно.

В заключение С.Буссуа называет Азербайджан «Кавказским драконом», а Армению — бедной и изолированной ото всех, не имеющей выхода к морю страной. Он отмечает, что в настоящее время Азербайджан обладает потенциалом оживить региональный ансамбль и превратить его в уникальный туристический, экономический и культурный полюс притяжения, что отвечает интересам всех сторон.

Minval.az