«Мы не должны забывать о Ходжалинском геноциде, мы должны понять и оценить его причины. Причины ведь не в конфликте между армянским и азербайджанским народами. Одержав победу во Второй Карабахской войне, Азербайджан освободил и армянский народ».

Об этом в своем выступлении на вечере памяти жертв Ходжалинского геноцида в Москве сказал российский журналист, общественный деятель Максим Шевченко.

Он отметил, что армяне когда-нибудь поймут это: «Я думаю, что они уже начали это понимать. Южный Кавказ должен быть зоной сотрудничества. Люди не должны воевать, не должны думать о том, кто здесь жил во времена Страбона, Геродота. Они должны думать, как строить дороги, как привлекать туристов, как открывать совместные производства. Должны быть открыты границы. Люди должны отказаться от национализма» (цитата по АПА).

Российский журналист отметил, что ракетный обстрел Гянджи во время Второй Карабахской войны был продолжением Ходжалы: «Я был в Гяндже, в том месте, куда упали страшные «Скады». Никаких военных объектов на километры вокруг не было. Это было оружие террористического уничтожения мирного населения. То, что было в Гяндже этой осенью – продолжение Ходжалы. Это будет продолжаться до тех пор, пока в России, в Армении, в Европе, на международном уровне такие силы не получат должной оценки. Дорогие азербайджанцы, мы, представители русского народа, здравомыслящие люди мира с вами, мы с вами в борьбе против нацизма, расизма. Поэтому годовщина Ходжалинского геноцида это не просто день скорби, это еще и продолжение нашей борьбы. Вторая Карабахская война была не только освобождением от оккупации земель, но и войной против нацизма, с которым сражались в свое время наши деды. К сожалению, сегодня в России есть двойные стандарты. В то время как азербайджанские журналисты теряют рабочие места из-за принципиальной позиции по этому вопросу, другим позволено все. Депутат Виталий Милонов открыто оскорбляет азербайджанский народ, делает высказывания, которые иначе как нацистскими назвать невозможно. Но в самой России мы не видим никакого осуждения».

М.Шевченко отметил, что Ходжалинская трагедия – военное преступление, совершенное нацистами: «Они совершили это с целью этнической чистки. Такие преступления рассматриваются в Нюрнбергском трибунале. Нужно дать оценку Ходжалинскому геноциду. Считаю, что это должно быть сделано на международном уровне. Это не армяно-азербайджанский вопрос. Уверен, что в дальнейшем многие армяне будут с ненавистью воспринимать Ходжалинскую трагедию после того, как узнают ее детали. Думаю, что после того, как армянский народ узнает о том, что совершили нацисты в Ходжалы, они откажутся от этих сил. Поэтому пока мы не добились международного признания Ходжалинского геноцида, должны вспонимать об этой трагедии каждый день. Это не против армян, не в пользу азербайджанцев, это против нацизма, человечества и справедливости».

Minval.az