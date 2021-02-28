В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 117 человека выписаны после выздоровления.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли два пациента.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 234537 случаев заражения COVID-19, из них 228768 человек вылечились, 3220 – скончались. Продолжается лечение 2 544 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7444 теста, в целом за все время пандемии – 2598679 тестов.

Minval.az