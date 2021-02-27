Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в размещении военнослужащих в Карабахе, что противоречит положениям трехстороннего соглашения, подписанного президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года.

«После подписания 10 ноября 2020 года совместного заявления между Азербайджаном и Арменией, включающего прекращение всех военных действий, отправка личного состава вооруженных сил Армении для прохождения военной службы на международно признанных территориях Азербайджана, что является нарушением норм и принципов международного права», — отмечается в заявлении МИД.

МИД Азербайджана отмечает, что по данным международных СМИ, действующих в Армении, личный состав ВС Армении был обманом или насильственно привлечен для несения военной службы в Карабахе, что вызвало протесты как военных, так и членов их семей.

«В этой связи мы отмечаем, что размещение армянских сил на международно признанных территориях Азербайджана без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ. Незаконное размещение армянских войск на территории Азербайджана, где в настоящее время дислоцируются российские миротворческие силы, также является грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября», — отмечается в заявлении.

МИД подчеркивает, что совместное заявление от 10 ноября предусматривает вывод вооруженных сил Армении с территории Азербайджана параллельно с размещением российских миротворческих сил, гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Лачинского коридора.

«Использование этого коридора в военных целях, особенно тайно, в гражданской форме и на гражданских транспортных средствах, является грубым нарушением режима Лачинского коридора. Это является нарушением механизмов контроля миротворческого контингента и подрывает усилия контингента по стабилизации ситуации в регионе. Азербайджанская сторона требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры, чтобы положить конец подобным провокационным действиям Армении», — заявили в МИД Азербайджана.

Minval.az