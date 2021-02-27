Продолжается обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, раненый в боях на Зангиланском направлении участник Отечественной войны Интигам Акперов, потерявший левую ногу и правую руку, был обследован в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, были взяты мерки протезов.

По завершении подготовительного этапа он будет обеспечен высокотехнологичным протезом.

Minval.az