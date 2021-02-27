Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью.

Об этом заявил директор Управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) Фархан Гулиев, передает Репорт.

По его словам, более 30 лет эти территории Азербайджана были оккупированы, и оккупационная политика Армении стала разрушительной для этих земель.

«В течении 30 лет воздушное пространство на этой территории было закрыто для международных полетов и вся инфраструктура была уничтожена Арменией. Благодаря мудрой политике нашего президента Ильхама Алиева Азербайджан вернул свои территории. Нам было поручено построить Физулинский аэропорт в соответствии всем международным стандартам», — заявил Ф. Гулиев на встрече с иностранным журналистами, которые прибыли в Физулинский район, чтобы ознакомится с ходом строительства.

Он проинформировал, что аэропорт в Физули уже был включен в каталог международных индексов местоположений как аэропорт Азербайджана. Аэропорт будет оснащен современной навигационной системой, в частности, будет установлена авиадиспетчерская вышка (Air traffic control tower), а также пассажирский терминал.

«Этот аэропорт важен для раскрытия туристического потенциала Карабаха, в частности, жемчужины Азербайджана — Шуши. Кроме того он станет неким региональным авиахабом. Открытие аэропорта планируется к осени», — заявил Ф. Гулиев.

Minval.az