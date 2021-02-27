На освобожденных от оккупации землях продолжаются мероприятия с целью обнаружения боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве во время Отечественной войны.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Ходжавендского района на освобожденной от оккупации административной территории района обнаружили значительное количество боеприпасов, оставленных врагом при бегстве.

В ходе мероприятий были обнаружены и изъяты 7 автоматов Калашникова, 2 пулемета, 2 снайперские винтовки, 1 гранатомет, магазины к автоматам и 2527 патронов различного калибра.

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