Премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в «Порядок организации профессиональной подготовки лиц, ищущих работу и безработных лиц».

В изменении говорится, что данный документ разработан на основании закона «О занятости», устанавливает порядок организации профессиональной подготовки лиц, ищущих работу и безработных лиц.

Лица, ищущие работу и безработные привлекаются к профессиональной подготовке местными структурами Государственного агентства занятости, входящего в подчинение Министерства труда и социальной занятости населения или центрами «DOST».

Профессиональная подготовка лиц, ищущих работу и безработных, привлеченных местными структурами агентства или центрами, организуется агентством.

Minval.az